Тысячи личинок слились в огромного червя и поползли в магазин

Жительница бразильского штата Санта-Катарина сняла на видео скопление личинок, ползущее по тротуару как один огромный червь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я заметила на тротуаре большую черную массу, когда шла в супермаркет возле дома, — рассказывает 23-летняя Тори Сильвейра (Tori Silveira). — Я наклонилась, чтобы рассмотреть получше, и увидела, что это множество мелких насекомых». По ее словам, они перебирали крохотными ножками и карабкались друг на друга.

«Я не знаю, что это за насекомые, — утверждает Сильвейра. — Одни говорят, что это гусеницы, другие — что личинки ос». По ее словам, прежде она никогда не встречала таких существ.

Энтомолог Дейв Кларк (Dave Clarke) полагает, что это личинки насекомых из подотряда сидячебрюхие. В отличие от гусениц, у них на брюшке может быть шесть и более пар ног. По мнению специалиста, личинки могли переселяться в другое место и собрались в тесную группу для защиты от хищников.

В июле сообщалось, что жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом. Его длина составляла около 13 сантиметров.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!