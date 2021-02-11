«Речного монстра» размером с семилетнего ребенка заметили во Флориде

В американском штате Флорида нашли огромную речную рыбу, обычно обитающую в Амазонке. Об этом сообщает WBBH-TV.

Мертвого гиганта заметили в реке Калусахатчи. В его губе был виден застрявший рыболовный крючок. «Эта рыба была больше моего семилетнего ребенка, — рассказывает Лиа Геттс (Leah Getts) из флоридского города Кейп-Корал. — Она была вроде бы белая с розоватым хвостом. С огромной открытой пастью, как у окуня. Ничего похожего раньше не видела».

Геттс сфотографировала находку и опубликовала кадр в Facebook. В комментариях ей написали, что существо с фото напоминает бразильскую арапаиму — хищную рыбу из Южной Америки, которую показывали в передаче «Речные монстры» на канале Discovery. Они вырастают до трех метров в длину, весят до 200 килограммов и могут охотиться не только на рыб, но и на птиц и других животных.

Эколог Джон Кассани (John Cassani) из природоохранной организации Calusa Waterkeeper опасается, что это не единственная арапаима в Калусахатчи. Если эти рыбы выживут в новой для себя среде и начнут размножаться, то превратятся в опасный инвазивный вид. Это уже произошло в Таиланде и Малайзии и может повториться в США. По словам Кассани, десять лет назад было установлено, что вода во Флориде слишком холодная для арапаимы, однако эти данные могли устареть.

Ранее сообщалось, что хищные черви размером со змею вторглись в Вирджинию. Ранее они успели захватить Калифорнию, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас, а также Северную и Южную Каролины.