Летающие пауки размером с ладонь захватили восток США

AL.com: восток США захватили огромные летающие пауки из Японии и Китая

Азиатские летающие пауки размером с ладонь распространяются по востоку США. Они уже захватили несколько штатов, а в октябре их впервые заметили в Алабаме, пишет сайт Al.com.

Пауки Джоро (Trichonephila clavata), распространенные в Японии, Корее и Китае, попали в США около десяти лет назад. Сначала они заселили штат Джорджия, потом появились в Теннесси, Южной и Северной Каролинах, Мэриленде.

Самки джоро вырастают до 15-20 сантиметров в длину. Несмотря на огромные размеры, эти пауки могут передвигаться по воздуху на паутине, подхваченной ветром. За один перелет они преодолевают до нескольких километров.

Джоро пожирают любых насекомых, попадающих в паутину, вытесняя другие виды пауков, которые прежде обитали в захватываемых регионах. При этом они склонны избегать людей и не способны прокусить кожу человека.

Энтомолог Дэвид Койл рассказал AL.com, что нашел Джоро даже на собственном участке.

Я вышел на опушку — и там они были повсюду. У меня периметр 86 метров, и на нем я нашел 50 пауков Джоро. То есть практически по пауку на пару метров. Дело было рано утром, паутина покрыта росой и поэтому хорошо заметна. На проводах вдоль дороги сидели десятки пауков Дэвид Койл энтомолог

Первого паука Джоро в Алабаме обнаружил турист Мэтью Гатри во время похода по заповеднику имени Роя Б. Уайтекера.

Мы едва с ним не столкнулись. Я хотел отодвинуть паутину и увидел, какая она толстая. Почти как рыболовная леска или бельевая веревка, но золотистого цвета. Мы немного опешили. А потом посмотрели на паука — ничего похожего я прежде не видел Мэтью Гатри турист

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