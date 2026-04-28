14:11, 28 апреля 2026

Киркоров порадовался растущей славе его щенка

Филипп Киркоров заявил, что не завидует популярности близких людей
Ольга Коровина

Кадр: @rocketmagru / @fkirkorov

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал растущую популярность его щенка породы мальтипу по имени Леонардо. Слова музыканта передает «Пятый канал».

Исполнитель заявил, что не переживает из-за славы его собаки в социальных сетях. По словам артиста, он не видит проблемы в том, что питомец станет известнее хозяина.

«Я вообще никогда не боялся, что кто-то станет популярнее меня из тех, кому я помогал, кто мне дорог», — признался Киркоров. В качестве примера он привел исполнителей Анастасию Стоцкую, Ани Лорак и Сергея Лазарева. «Я только рад, если кто-то будет ярче, талантливее», — заключил артист.

Ранее Киркоров сообщил, что хотел бы полететь на Луну, взяв с собой щенка Леонардо. Он подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем и давлением, хорошо выглядит, а его выступления по нагрузке сравнимы с полетами в космос.

