Киркоров порадовался растущей славе его щенка

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал растущую популярность его щенка породы мальтипу по имени Леонардо. Слова музыканта передает «Пятый канал».
Исполнитель заявил, что не переживает из-за славы его собаки в социальных сетях. По словам артиста, он не видит проблемы в том, что питомец станет известнее хозяина.
«Я вообще никогда не боялся, что кто-то станет популярнее меня из тех, кому я помогал, кто мне дорог», — признался Киркоров. В качестве примера он привел исполнителей Анастасию Стоцкую, Ани Лорак и Сергея Лазарева. «Я только рад, если кто-то будет ярче, талантливее», — заключил артист.
Ранее Киркоров сообщил, что хотел бы полететь на Луну, взяв с собой щенка Леонардо. Он подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем и давлением, хорошо выглядит, а его выступления по нагрузке сравнимы с полетами в космос.