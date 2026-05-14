Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:27, 14 мая 2026Наука и техника

iPhone 17e подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17e подешевел на российском рынке до 45 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На российском рынке подешевел самый доступный из новых смартфонов Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обнаружили, что на российских маркетплейсах к середине мая стоимость iPhone 17e снизилась до 48 тысяч рублей. В небольших офлайн-магазинах устройство можно найти и за 45 тысяч рублей. Еще в апреле в аналогичных магазинах смартфон Apple продавали от 55 и 53 тысяч рублей соответственно.

«Смартфон iPhone 17e — улучшенная версия самого бюджетного iPhone 16e. Новинка получила поддержку MagSafe и фирменный модем связи Apple C1X», — описали гаджет авторы.

Также модель 17e имеет 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 60 герц, процессор A19, 8 гигабайт оперативной памяти и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели телефона расположили одинарную камеру с разрешением 48 мегапикселей. Аппарат вышел с батареей емкостью 4005 миллиампер-часов.

В конце апреля стало известно, что iPhone 17 Pro Max подешевел за полгода на 14 процентов. Если на старте продаж его оценивали в 130 тысяч рублей, то в середине апреля телефон начали продавать за 106 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    В России собрались поддержать заводы с помощью обязательных закупок

    Экс-директор ЦРУ предупредил об иранском «пистолете у головы» США

    Путин призвал быстрее применять инновации в промышленности

    Россияне отложили бронирование летних туров за рубеж из-за кризиса на Ближнем Востоке

    iPhone 17e подешевел в России

    Тайвань отреагировал на переговоры Си Цзиньпина и Трампа

    Кремль высказался по делу Ермака

    Россияне устроили своим женам самые необычные выписки из роддома

    В Кремле ответили на вопрос об обмене пленными с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok