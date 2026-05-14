iPhone 17e подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17e подешевел на российском рынке до 45 тысяч рублей

На российском рынке подешевел самый доступный из новых смартфонов Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обнаружили, что на российских маркетплейсах к середине мая стоимость iPhone 17e снизилась до 48 тысяч рублей. В небольших офлайн-магазинах устройство можно найти и за 45 тысяч рублей. Еще в апреле в аналогичных магазинах смартфон Apple продавали от 55 и 53 тысяч рублей соответственно.

«Смартфон iPhone 17e — улучшенная версия самого бюджетного iPhone 16e. Новинка получила поддержку MagSafe и фирменный модем связи Apple C1X», — описали гаджет авторы.

Также модель 17e имеет 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 60 герц, процессор A19, 8 гигабайт оперативной памяти и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели телефона расположили одинарную камеру с разрешением 48 мегапикселей. Аппарат вышел с батареей емкостью 4005 миллиампер-часов.

В конце апреля стало известно, что iPhone 17 Pro Max подешевел за полгода на 14 процентов. Если на старте продаж его оценивали в 130 тысяч рублей, то в середине апреля телефон начали продавать за 106 тысяч рублей.