Самый дорогой iPhone подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro Max подешевел до 106 тысяч рублей в России

Флагманский iPhone 17 Pro Max подешевел за полгода на 14 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что топовый смартфон Apple можно купить в России за 106 тысяч рублей. Такую цену на аппарат нашли на сайтах мелких магазинов. На крупных маркетплейсах 17 Pro Max доступен за 109 тысяч рублей.

При этом в зарубежных магазинах iPhone 17 Pro Max можно найти и за 103 тысячи рублей — с учетом пошлин. Авторы заметили, что в декабре 2025 года iPhone 17 Pro Max стоил в России 121 тысячу рублей, а в октябре — 130 тысяч рублей. Таким образом, за полгода топовый девайс оказался дешевле на 14 процентов.

Флагманский iPhone 17 Pro Max имеет алюминиевый корпус, 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц и процессор A19 Pro. Девайс получил 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена камера с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Телефон вышел с аккумулятором емкостью 4832 миллиампер-часов.

В конце апреля стало известно, что самый дешевый смартфон Apple — iPhone 17e — подешевел. Модель появилась в продаже за 47-49 тысяч рублей.