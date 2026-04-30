Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 30 апреля 2026

Самый дорогой iPhone подешевел

iPhone 17 Pro Max подешевел до 106 тысяч рублей в России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Флагманский iPhone 17 Pro Max подешевел за полгода на 14 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что топовый смартфон Apple можно купить в России за 106 тысяч рублей. Такую цену на аппарат нашли на сайтах мелких магазинов. На крупных маркетплейсах 17 Pro Max доступен за 109 тысяч рублей.

При этом в зарубежных магазинах iPhone 17 Pro Max можно найти и за 103 тысячи рублей — с учетом пошлин. Авторы заметили, что в декабре 2025 года iPhone 17 Pro Max стоил в России 121 тысячу рублей, а в октябре — 130 тысяч рублей. Таким образом, за полгода топовый девайс оказался дешевле на 14 процентов.

Флагманский iPhone 17 Pro Max имеет алюминиевый корпус, 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц и процессор A19 Pro. Девайс получил 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена камера с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Телефон вышел с аккумулятором емкостью 4832 миллиампер-часов.

В конце апреля стало известно, что самый дешевый смартфон Apple — iPhone 17e — подешевел. Модель появилась в продаже за 47-49 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok