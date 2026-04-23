14:31, 23 апреля 2026

iPhone 17e снова подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17e стал доступен в России дешевле 50 тысяч рублей
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Новый iPhone 17e подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Смартфон iPhone 17e представили в начале марта. В конце апреля телефон появился на российских маркетплейсах по цене около 55 тысяч рублей. При этом в мелких магазинах 17e можно купить за 47-49 тысяч рублей. По словам авторов медиа, девайс впервые оказался доступен по такой цене.

«Для сравнения, в марте iPhone 17e продавался в России минимум от 65 тысяч рублей за версию 256 гигабайт», — напомнили журналисты. С момента выхода устройства в продажу оно подешевело на треть. Специалисты медиа также назвали главных конкурентов девайса Apple из мира Android-телефонов — OnePlus Nord 6, Google Pixel 10a и Huawei Nova 15 Pro.

Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, процессор A19 и 8 гигабайт оперативной памяти. На задней панели девайса расположена одинарная камера разрешением 48 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 4005 миллиампер-часов и поддержку MagSafe.

В середине апреля стало известно, что iPhone 17 подешевел на российском рынке до 62 тысяч рублей. На старте продаж его продавали за 110 тысяч рублей.

