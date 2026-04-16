15:27, 16 апреля 2026

iPhone 17 подешевел в России

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На российском рынке подешевел iPhone 17. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что базовый смартфон Apple актуальной линейки стал доступен за 62 тысячи рублей. При этом в феврале iPhone 17 оценивали минимум в 69-67 тысяч рублей, а в декабре — в 82 тысячи рублей. На старте продаж в сентябре стартовый смартфон и вовсе продавали в России за 110 тысяч рублей.

«С начала 2026 года средняя стоимость iPhone 17 упала на 17,4 процента», — отметили авторы. Согласно их наблюдениям, самые доступные устройства можно найти на маркетплейсах.

Смартфон iPhone 17 вышел с 6,3-дюймовым экраном LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц. Аппарат оснащен новым процессором A19, имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Устройство получило аккумулятор емкостью 3692 миллиампер-часа.

В начале апреля стало известно, что на российском рынке смартфонов подешевел iPhone 17e. Если на старте продаж за iPhone 17e просили около 65 тысяч рублей, то с середины весны девайс стал доступен за 49 тысяч рублей.

    Последние новости

    Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

    Школьников в России стали чаще заманивать в дропперы

    Названы условия для начала саммита по Украине в Турции

    Лавров рассказал о разногласиях с администрацией Трампа

    Захарова напомнила о победившей при Путине коррозию истории России

    Перестрелка в российском регионе попала на видео

    Названы объемы выпиваемого россиянами кофе

    Контейнеровоз был атакован у берегов Омана

    На Украине поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом

    Появились новые подробности о состоянии Тарасовой

    Все новости
