14:00, 9 апреля 2026

В России подешевел iPhone 17e

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17e подешевел в России до 49 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На российском рынке смартфонов подешевел iPhone 17e. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа обратили внимание, что менее чем за месяц цена на телефон рухнула на четверть. Если на старте продаж за iPhone 17e просили около 65 тысяч рублей, то к середине апреля аппарат стал стоить почти 49 тысяч рублей.

Специалисты объяснили, что смартфон Apple по самой низкой цене можно найти у мелких магазинов. «На маркетплейсах и в крупной рознице цены чуть выше — от 55 тысяч рублей», — объяснили авторы. Модель 17e они назвали самым дешевым смартфоном Apple из актуальной линейки.

Вышедший в начале марта iPhone 17e получил дизайн предшественника 16e, 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой до 60 герц, процессор A19 и 8 гигабайт оперативной памяти. Телефон оснащен одинарной широкоугольной камерой разрешением 48 мегапикселей, спереди расположилась 12-мегапиксельная фронтальная камера. Аппарат имеет батарею емкостью 4005 миллиампер-часов — в Apple уверяют, что на одной зарядке гаджет может проработать около суток.

В начале апреля стало известно, что iPhone 17 подешевел до 64,5 тысячи рублей на российском рынке. В конце 2025-го аппарат оценивали минимум в 82 тысячи рублей.

