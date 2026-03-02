Реклама

Наука и техника
17:29, 2 марта 2026Наука и техника

Apple представила дешевый iPhone

iPhone 17e получил чип A19, экран с «монобровью», одну камеру и MagSafe
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple анонсировала iPhone 17e — самый дешевый смартфон в линейке бренда. Об этом сообщается на сайте компании.

Смартфон iPhone 17e — прямой преемник 16e. Стоимость аппарата не изменилась — 599 долларов (47 тысяч рублей) за версию 256 гигабайт. Это самый доступный телефон американского бренда: он стоит дешевле iPhone 16, который продается за 699 долларов (54 тысячи рублей). После анонса нового устройства Apple сняла с продажи iPhone 16e.

17e получил процессор A19, 8 гигабайт оперативной памяти, новый модем C1X, который используется в iPhone Air. Смартфон также вышел с новым покрытием Ceramic Shield 2, которое защищает 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR с «монобровью», работающий с частотой 60 герц. Сзади расположена 48-мегапиксельная камера Fusion с двукратным оптическим увеличением. В отличие от предшественника, iPhone 17e имеет поддержку магнитной зарядки MagSafe. Скорость проводной зарядки составляет 20 ватт, беспроводной — 15 ватт.

Также Apple представила планшет iPad Air, который получил процессор M4. Девайс имеет 8 гигабайт оперативной памяти и дополнительный чип Apple N1, поддерживает Wi-Fi 6E. Стоимость 11-дюймовой модели составляет 599 долларов (46 тысяч рублей), 13-дюймовой — 799 долларов (61 тысяча рублей).

Ранее журналисты BGR выбрали четыре Android-смартфона, которые по производительности обходят iPhone 17 Pro. К ним отнесли OnePlus 15, Vivo X300, iQOO 15 и Samsung S25 Ultra.

