Наука и техника
13:35, 2 марта 2026Наука и техника

Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

BGR: Конкурентам iPhone 17 Pro назвали OnePlus 15, Vivo X300 и iQOO 15
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Журналисты издания BGR выбрали четыре Android-смартфона, которые по производительности обходят Apple iPhone 17 Pro, но стоят дешевле. Список доступен на сайте медиа.

Редакторы портала выбирали девайсы, ориентируясь на показатели бенчмарков GeekBench и 3DMark и рыночную стоимость аппаратов. Так, одним из главных конкурентов флагманского iPhone они назвали OnePlus 15. Аппарат получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, продвинутую систему охлаждения и большой аккумулятор емкостью 7300 миллиампер-часов.

Vivo X300 с чипом MediaTek Dimensity 9500 может конкурировать с iPhone 17 Pro по всех задачах. Также он получил современный экран LTPO OLED, камеру с технологией Zeiss и сравнительно доступную цену — 650 долларов, или около 50 тысяч рублей. Выдающийся по производительности iQOO 15 авторы назвали одним из самых мощных смартфонов на рынке. Так, в GeekBench смартфон iQOO набирает 10 466 баллов — на 100 баллов больше, чем у телефона Apple.

Наконец, достойным конкурентом iPhone 17 Pro журналисты определили Samsung S25 Ultra, который вышел в начале 2025 года. «Это надежный флагман, столь же универсальный, как и iPhone, имеет сбалансированные производительность, дисплей и камеру», — подчеркнули специалисты.

В конце февраля аналитики International Data Corporation предсказали, что в 2026 году мировой рынок смартфонов ощутит самое сильное падение в истории. Ожидается, что из-за кризиса поставки устройств сократятся на 12,9 процента.

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

