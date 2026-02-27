Реклама

Наука и техника
14:10, 27 февраля 2026Наука и техника

Рынок смартфонов обрушится

IDC: Рынок смартфонов рухнет в 2026 году на 13 % из-за кризиса памяти
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В 2026 году мировой рынок смартфонов ощутит самое сильное падение в истории. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC).

Аналитики предсказали, что в 2026-м объемы поставок смартфонов в мире сократятся на 12,9 процента в годовом исчислении и составят 1,1 миллиарда единиц. «Мы наблюдаем не временное сокращение, а цунамиобразный шок, зародившийся в цепочке поставок памяти, с волновым эффектом, распространяющимся по всей индустрии потребительской электроники», — описал ситуацию представитель Франсиско Херонимо.

Специалисты IDC подчеркнули, что рынок будет падать из-за кризиса оперативной памяти, вызванный высокими ценами на компоненты. По словам старшего директора по исследованиям Набила Попала, кризис памяти вызовет не просто временный спад; он ознаменует собой структурную перестройку всего рынка.

Больше всего пострадают производители недорогих смартфонов. Рост себестоимости компонентов неизбежно приведет к резкому росту цен гаджетов. У производителей премиальных устройств ситуация будет намного лучше: «Apple и Samsung смогут не только пережить бурю, но и потенциально расширить свою долю рынка по мере ужесточения конкуренции».

В конце февраля аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple и Samsung стали самыми популярными производителями смартфонов в Европе в 2025 году. В 2026-м специалисты предсказали спад рынка.

