Названы самые популярные бренды смартфонов

CR: Apple и Samsung стали самыми популярными производителями смартфонов в Европе

Компания Apple лидировала на рынке смартфонов Европы в 2025 году. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR).

По данным за четвертый квартал 2025 года, рынок смартфонов в Европе вырос на 2 процента в годовом исчислении. Главными причинами роста, несмотря на кризис на рынке, назвали высокие поставки Apple, Samsung и Honor. Лидером рынка снова оказалась Apple — она завершила квартал с долей 33 процента. В конце 2024-го доля компания составляла 31 процент.

Ниже расположилась Samsung, которая получила долю 29 процентов — против 28 процентов годом ранее. На третьем месте — Xiaomi. За год доля китайской корпорации упала с 18 до 16 процентов. За ней последовали другие бренды из Китая Honor и Realme — 4 и 3 процента соответственно.

«Несмотря на сохраняющиеся макроэкономические трудности в Европе, 2025 год был неплохим для поставок смартфонов, и год завершился относительно сильным результатом», — заявил заместитель директора CR Ян Стрыяк. Несмотря на временные успехи, аналитики предсказали рынку смартфонов трудные времена и спад на фоне дефицита оперативной памяти.

В начале февраля аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple и Samsung пробили отметку в миллиард проданных смартфонов. Также они отметили, что каждый четвертый смартфон в мире оказался iPhone.