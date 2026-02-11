Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Наука и техника
15:00, 11 февраля 2026Наука и техника

iPhone установил недосягаемый рекорд

CR: Каждый четвертый смартфон в мире оказался iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Компании Apple и Samsung пробили отметку в миллиард проданных смартфонов. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research (CR).

Согласно материалу CR, в 2025 году база активных смартфонов выросла на 2 процента. Выяснилось, что у каждого из восьми ведущих производителей смартфонов в прошлом году количество активных устройств превысило 200 миллионов.

В отчете отмечается, что только Apple и Samsung пробили отметку в миллиард активных смартфонов. По этому показателю лидирует американская компания. Исследователи CR назвали рекорд компании Тима Кука недосягаемым, так как примерно каждый четвертый смартфон в мире оказался iPhone.

«В 2025 году Apple добавила больше новых смартфонов, чем следующие семь ведущих производителей вместе взятые. Это подчеркивает ее способность привлекать и удерживать пользователей на зрелом рынке», — рассказал старший аналитик CR Карн Чаухан. В целом на Apple и Samsung приходится 44 процента активных телефонов в мире.

Ранее в Counterpoint Research рассказали, что американская корпорация Apple достигла максимальной в своей истории доли на рынке смартфонов у себя на родине. За год доля бренда выросла в США с 65 до 69 процентов за год.

