Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:43, 4 февраля 2026Наука и техника

Apple захватила рынок смартфонов

CR: Apple получила рекордную долю на рынке смартфонов в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Американская корпорация Apple достигла максимальной в своей истории доли на рынке смартфонов у себя на родине. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research (CR).

В четвертом квартале 2025 года Apple осталась лидером рынка смартфонов в США. Более того — доля компании выросла с 65 до 69 процентов за год. По словам аналитиков CR, это рекордный показатель. Доля идущей на втором месте корейской компании Samsung за год сократилась с 18 до 13 процентов. В последнем квартале 2025-го рынок смартфонов в США вырос на 1 процент.

Специалисты CR объяснили высокие показатели IT-гиганта успешными продажами iPhone 16e и 17 в среднем и премиум-сегментах соответственно. Также iPhone стал самым продаваемым смартфоном у американских операторов связи AT&T, T-Mobile и Verizon. По оценке аналитиков, Apple опередит Samsung по поставкам в мире в 2025 году, но всего на 1 процент.

В материале говорится, что Apple также хорошо переносит дефицит памяти. Напротив, больше всего от кризиса пострадали производители гаджетов в ценовой категории до 300 долларов (около 23 тысяч рублей). В течение следующих двух кварталов стоимость комплектующих для недорогих девайсов увеличится на 15 процентов.

30 января стало известно, что Apple подняла цены на приложения в России и других странах. Цены на приложения для российских пользователей изменились в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Залужный встретился с главой МИД Великобритании на фоне крупного удара ВС РФ по энергетике

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому региону с помощью ракет большой дальности

    Запчасти для Lada начнут делать на калининградском «Автоторе»

    Девушка вышла замуж за мужчину старше нее на 20 лет спустя месяц знакомства

    Запасы газа в Европе сократились

    Военкоры назвали цели комбинированных ночных ударов по энергетике Украины

    Apple захватила рынок смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok