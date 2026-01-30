Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:43, 30 января 2026Наука и техника

Apple подняла цены в России

Apple объявила о повышении цен на приложения в России в связи с НДС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple подняла цены на приложения в России и других странах. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Компания рассказала об этом в электронном письме, направленном разработчикам. Согласно изменениям, цены на приложения в России изменятся в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.

В Apple заявили, что цены изменятся «начиная с сегодняшнего дня». Также дополнительные изменения цен могут «последовать в следующем месяце». Редакции «Ленты.ру» не удалось подтвердить повышение цен на приложения и цифровые услуги в России — вероятно, изменения вступят в силу позже.

Также в связи с новыми налоговыми правилами цены на приложения и сервисы вырастут в Бутане, Финляндии, Гане, Казахстане, Литве, Турции, Зимбабве и на Маврикии.

В начале января источники издания iPhones предсказали рост цен на подписки и приложения в России. По сообщению инсайдеров, цены должны увеличиться примерно на 19 процентов.

Ранее стало известно, что Apple и Samsung снова поделили звание производителей самых продаваемых смартфонов мира. По данным Counterpoint Research, самым популярным устройством в 2025 году стал iPhone 16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Названы страны бывшего СССР с самой невкусной едой. Какое место заняли блюда из России и кому удалось их опередить

    Россиян объединило одно популярное занятие

    На Украине оценили количество ударов по энергетике после соглашения с Россией

    Американский нефтегигант поделился планами по Венесуэле

    Драка двух мужчин у метро в Москве закончилась смертью

    Россиянин изрезал ножом мужа знакомой на балконе многоэтажки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok