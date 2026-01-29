Назван самый продаваемый смартфон в мире

CR: iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2025 году

Компании Apple и Samsung снова поделили звание производителей самых продаваемых смартфонов мира. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research (CR) за 2025 год.

По данным компании, самым популярным смартфоном оказался iPhone 16. В топ-4 вошли только устройства Apple — туда также попали iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max. Девайсы Samsung заняли пятое, шестое и девятое места — Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G и Galaxy S25 Ultra соответственно.

Для сравнения: самым продаваемым смартфоном мира в 2024 году назвали iPhone 15. Кроме устройств Apple в первую десятку вошли телефоны только одного бренда — Samsung. Модель Galaxy A15 5G разместилась на пятой, Galaxy A15 4G — шестой, Galaxy S24 Ultra — восьмой позиции.

«Apple и Samsung четвертый год подряд лидируют в списке топ-10, на долю этих 10 моделей приходится 19 процентов от общего объема продаж смартфонов в 2025 году», — заявили аналитики компании. Согласно прогнозу Counterpoint Research, в 2026 году продажи флагманских смартфонов вырастут. Это связано с тем, что резко подорожают модели низшего и среднего ценового сегмента, тогда как рост цен на память незначительно повлияет на ценообразование дорогих девайсов.

