Наука и техника
19:47, 26 января 2026Наука и техника

Названы самые частые причины поломки смартфонов

Разбитый дисплей назвали самой частой причиной обращения в сервис в России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rokas Tenys / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего владельцы смартфонов обращались в сервисный центр с разбитым дисплеем. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как рассказал представитель ретейлера, статистика платных обращений хорошо показывает, как именно и в каких сценариях смартфоны чаще всего требуют обращения в сервисный центр. Самой частой причиной назвали разбитый дисплей — на нее пришлось 46 процентов обращений. Чаще всего экраны ломаются из-за падения и ударов.

Второй по популярности причиной ремонта назвали проблемы с аккумулятором — 29 процентов обращений. «Владельцы смартфонов жалуются, что устройство не держит батарею, быстрее теряет заряд, а автономность перестает соответствовать привычному сценарию использования», — объяснили в «М.Видео». На третьем месте — телефон не заряжается (19 процентов обращений). Также 6 процентов обращений оказались связаны с разбитой задней крышкой.

В случае гарантийного ремонта на первом месте оказалась причина «не включается» — 27 процентов обращений. Ниже расположились «быстро разряжается» — 16 процентов, «не работает камера» и «зависает» — по 8 процентов, «не видит SIM-карту» (6 процентов) и «не ловит сеть» (5 процентов).

В конце января пользователи смартфонов OnePlus начали жаловаться на то, что их телефоны пришли в негодность после установки ряда старых обновлений. Специалисты объяснили, что производитель незаметно ввел так называемую функцию «защиты от отката».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
