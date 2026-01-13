Реклама

17:47, 13 января 2026Наука и техника

Apple поднимет цены в России

iPhones: Apple впервые за 10 лет поднимет цены на подписки в России на 19 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple впервые за 10 лет поднимет цены на услуги в России. Об этом сообщает профильное издание iPhones со ссылкой на собственные источники.

Apple официально не поставляет в Россию свою технику с весны 2022 года, однако продолжает оказывать цифровые услуги — доступ к стримингам Music и TV, хранилищу iCloud и прочим сервисам. По информации медиа, в ближайшие месяцы компания поднимет российские цены на подписки примерно на 19 процентов.

Изменение тарифов связывают с повышением базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Также фирма планирует привязать обновление цен в России к релизу сервиса Apple Health на базе искусственного интеллекта (ИИ). По данным источника, вопрос повышения цен давно назрел: последний раз Apple меняла стоимость цифровых услуг в 2015 году.

Журналисты iPhones представили, сколько будет стоить подписка на тот или иной сервис. Если в настоящий момент доступ к Apple Music стоит 169 рублей, то в будущем он может подорожать до 199 рублей, iCloud на 50 гигабайт — 79 против 59 рублей, Apple TV+ — 249 против 199 рублей, Apple One индивидуальная — 449 против 365 рублей. Также могут измениться типовые цены на приложения: так, вместо 99 рублей программы в App Store будут стоить 119 рублей, вместо 599 — 749 рублей.

«Если все пойдет по привычному сценарию, многие узнают о факте изменения в момент, когда увидят новые суммы в подписках или в App Store», — подытожили авторы.

Ранее стало известно, что все актуальные iPhone подорожали в России в начале 2026 года. Причинами назвали повышение НДС и высокий спрос в новогодние праздники.

