Россиян перестали пугать высокие ставки по автокредитам

ВТБ: Объем выдачи автокредитов в России вырос на 14,5 процента в январе

По итогам января 2026 года суммарный объемы выдачи автокредитов в России увеличился на 14,5 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте спроса граждан на такого рода займы вопреки высоким ставкам сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

За отчетный период российские финансовые организации выдали гражданам автокредиты на общую сумму примерно в 98 миллиардов рублей. Одновременно с наращиванием совокупного объема выдач эксперты зафиксировали заметное увеличение среднего размера выданных автозаймов. По данным аналитиков, показатель в начале года составил 1,3 миллиона рублей.

В ВТБ связали подобную динамику в том числе с новыми регуляторными изменениями. С января Центробанк (ЦБ) обязал финансовые организации учитывать доходы клиентов только из официальных источников при рассмотрении кредитных заявок клиентов. С учетом этого банки стали активнее удовлетворять потребности заемщиков, особенно — зарплатных клиентов. «Банкам хорошо известна их финансовая дисциплина и реальная платежеспособность», — констатировали в ВТБ.

Наращивание объема выдач автокредитов в России фиксируется на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Однако, если в прошлом году значительную часть граждан отпугивали высокие ставки по таким займам, то в начале этот фактор, судя по статистике ВТБ, перестал оказывать на них существенное влияние. Резкое увеличение выдач в январе было зафиксировано после не менее стремительного падения в 2025-м. Только за первые одиннадцать месяцев прошлого года совокупный объем выдачи автокредитов на внутреннем рынке просел на 34,2 процента.

