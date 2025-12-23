Автокредитование в России схлопнулось

НБКИ: Объем выдачи автозаймов в России упал на 34,2 процента в январе-ноябре

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарный объем выданных в России автокредитов сократился на 34,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении показателя свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В январе-ноябре банки одобрили гражданам автокредиты на общую сумму примерно в 1,375 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался почти в полтора раза меньше год к году. Для сравнения, за первые одиннадцать месяцев 2024-го показатель составил 2,089 триллиона. Таким образом, за год выдача этого вида займов в России просела на 714 миллиардов рублей.

Самое стремительное сокращение выдачи аналитики зафиксировали в крупных регионах и мегаполисах. Так, лидером рейтинга по этому показателю оказалась Ростовская область (минус 41,2 процента), в топ-3 также попали Московская (минус 39 процентов) и Челябинская (минус 38,6 процента). В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 37,4 процента.

Обрушение объемов эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики относят в том числе ужесточение регулирования со стороны Центробанка (ЦБ), высокую долговую нагрузку населения и низкую доступность автозаймов на фоне высокой ключевой ставки. В сложившихся реалиях банки предпочитают тщательнее рассматривать заявки клиентов, чтобы избежать дополнительных рисков для своего кредитного портфеля.

Негативная динамика фиксируется не только в секторе автозаймов, но и в целом во всех ключевых сегментах кредитования. Так, по данным НБКИ, в разгар осени доля отказов банков в предоставлении различного рода займов (потребкредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в разгар осени достигла почти 82 процентов. В сложившихся реалиях, отмечают в ВТБ, ожидать полноценного кредитного ренессанса в обозримом будущем не стоит. Полная стоимость займов еще долго будет находиться на очень высоком уровне, заключили в финансовой организации.