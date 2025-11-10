Экономика
14:47, 10 ноября 2025Экономика

Названа доля неспособных взять кредит россиян

НБКИ: Более 80 процентов россиян не могут взять кредит
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Более 80 процентов россиян не могут взять кредит. Долю неспособных взять займ в банке назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) выросла до рекордного уровня — почти 82 процента. В сравнении с сентябрем показатель вырос на 3,7 процента, а за год — на 5,5 процента.

Чаще всего по кредитам отказывают в Кемеровской (83,7 процента), Новосибирской (83,4 процента) и Омской (83,4 процента) областях, а также в Краснодарском (83,1 процента) и Алтайском (82,7 процента) краях. Лояльнее банки к заемщикам в Нижегородской (78,2 процента) и Воронежской (78,2 процента) областях, Удмуртской Республике (78,4 процента) и Белгородской области (78,7 процента). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79,2 и 79,6 процента соответственно.

«Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. Снижения ключевой ставки до 16,5 процента и плавного сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Ранее сообщалось, что доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60 процентов. Сейчас одобрение получают лишь 39 процентов клиентов — на 10 процентов меньше, чем в начале 2025 года. Основной причиной роста числа отказов стало ужесточение риск-политики из-за новых ограничений ЦБ.

