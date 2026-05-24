Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:53, 24 мая 2026Бывший СССР

На Украине допустили увеличение прилетов «Орешника»

Defence Express: Прилетов «Орешника» по Украине может быть больше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Число прилетов баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник» по Украине может увеличиться. Об этом пишет издание Defence Express.

Авторы материала обратили внимание, что между первой и второй атакой прошло чуть больше года, а между второй и третьей — всего четыре с половиной месяца. «Это позволяет осторожно говорить о том, что в РФ могли нарастить производство этой ракеты», — говорится в статье. При этом отмечается, что официальных данных о масштабах выпуска «Орешника» нет.

Ранее украинский военный аналитик Иван Киричевский допустил, что Россия могла накопить уже около 10 таких ракет, а американские оценки говорят о примерно 12 ракетах. Он добавил, что «Орешник» остается угрозой, которую невозможно игнорировать, поскольку сейчас ВСУ фактически нечем перехватывать такие БРСД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве назвали рекордной атаку России

    В Харькове произошла стрельба

    Начало матча чемпионата Италии задержали на час из-за беспорядков на трибунах

    В России назвали причину нежелания вести переговоры с президентом Финляндии

    Раскрыт гонорар Сердючки за концерт с песнями на русском языке

    В Конгрессе США назвали покушения на Трампа словом «обыденность»

    Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров Большого шлема

    На Украине допустили увеличение прилетов «Орешника»

    Раскрыта реакция Рубио на возможное участие в борьбе за пост президента США

    Си Цзиньпин повысил голос на встрече с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok