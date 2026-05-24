На Украине допустили увеличение прилетов «Орешника»

Defence Express: Прилетов «Орешника» по Украине может быть больше

Число прилетов баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник» по Украине может увеличиться. Об этом пишет издание Defence Express.

Авторы материала обратили внимание, что между первой и второй атакой прошло чуть больше года, а между второй и третьей — всего четыре с половиной месяца. «Это позволяет осторожно говорить о том, что в РФ могли нарастить производство этой ракеты», — говорится в статье. При этом отмечается, что официальных данных о масштабах выпуска «Орешника» нет.

Ранее украинский военный аналитик Иван Киричевский допустил, что Россия могла накопить уже около 10 таких ракет, а американские оценки говорят о примерно 12 ракетах. Он добавил, что «Орешник» остается угрозой, которую невозможно игнорировать, поскольку сейчас ВСУ фактически нечем перехватывать такие БРСД.