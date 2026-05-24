Россия
16:21, 24 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили применение «Орешника» для удара по Киеву

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник связал применение баллистической ракеты «Орешник» для удара по Киеву с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Дело в том, что террористы были обнаружены. Вся их цепочка будет наказана. Это касается тех людей, которые нанесли удар по Старобельску по колледжу, при котором погиб 21 человек, практически дети», — рассказал Колесник.

Депутат отметил, что Россия всегда наносит удары возмездия.

«Но не всегда мы решались [на применение "Орешника"]. Поэтому у людей возникали вопросы — почему мы как бы не отвечаем. Но мы отвечаем каждый раз по военным объектам и по военной инфраструктуре, в общем, по всем целям, которые имеют отношение к ВПК», — заключил он.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. В российском ведомстве подчеркнули, что гражданские объекты в ходе ударов не поражались.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.

