11:39, 23 апреля 2026Россия

Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Ростове-на-Дону дочь сотрудника авиазавода «Роствертол» Олега Челака Ольга заявила о попытке врачей скрыть реальную причину смерти ее отца после происшествия на предприятии. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

По словам россиянки, 20 ноября ее отец получил на заводе тяжелейшие травмы. Единственный очевидец заявил, что мужчина упал с табуретки высотой в 50 сантиметров. Однако, считает дочь Челака, медицинский факты указывают на несоответствие травм и этих обстоятельств.

Зафиксирован перелом ребра со смещением, огромная гематома на голове слева и огромная гематома на глазу справа. Мы с матерью были личными свидетелями этих травм и их явно было невозможно получить при падении с табуретки.

Ольгадочь Олега Челака

Позже мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), где, со слов женщины, его осмотрели четыре профильных специалиста. Обследование показало ясное сознание, нормальное давление и адекватный речевой контакт. Компьютерная томография подтвердила отсутствие инсульта. «Но врачи первым делом укололи ему церукал, заглушив рвоту, а дальше врачи его буквально добили капельницей натрия хлорида, что еще больше поспособствовало нарастанию отека головного мозга», — рассказала Ольга.

В результате у пациента начала отниматься правая рука, а еще через некоторое время он впал в кому на фоне геморрагического инсульта. Дочь мужчины уверена, что к этому привела халатность врачей и отсутствие лечения. При этом, утверждает она, в листе назначения вплоть до 22 ноября указывалось, что пострадавший принимает омепразол для лечения желудка, хотя на тот момент он уже находился в реанимации. Через 34 дня Челака вновь перевели в отделение, однако уже через сутки стало известно о его смерти.

После этого, по словам Ольги, сотрудники БСМП заклеили клочком бумаги основной диагноз в медкарте мужчины, записав туда тот, который «удобен им и заводу». Кроме того, в справке для «Росвертола» указано, что пациент поступил уже с геморрагическим инсультом. Его дочь подчеркнула, что сначала госинспектор подтверждал связь полученной мужчиной травмы с производством, однако после смерти сотрудника предприятия поменял свое мнение и выдал соответствующий акт. «На каком основании? Инсульт был вторичен, как последствие травмы», — отметила она.

Материалы по теме:
«Закончится смертью пациента — и мы сядем» Врача Склифа хотят отправить в тюрьму. Она уверена: это месть за помощь другим медикам
«Закончится смертью пациента — и мы сядем»Врача Склифа хотят отправить в тюрьму. Она уверена: это месть за помощь другим медикам
14 апреля 2025
«Скажите спасибо, что это была не хлорка» Жидкость для мытья пола сожгла пенсионера изнутри. Как в домах престарелых губят россиян
«Скажите спасибо, что это была не хлорка»Жидкость для мытья пола сожгла пенсионера изнутри. Как в домах престарелых губят россиян
21 апреля 2026

Женщина обратилась в Следственный комитет, а также оспаривает в суде акт, говорящий о несчастном случае, не связанном с работой «Роствертола».

Ранее в Северной Осетии врачей обвинили в смерти пациента после того, как они перепутали рак с вросшим ногтем. Как стало известно, 57-летний полицейский обратился к медикам из-за кровоточащего пальца ноги, однако в больнице ему диагностировали гнойное воспаление.

