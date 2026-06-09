Артемий Лебедев рассказал о похудении с помощью уколов

Блогер Артемий Лебедев заявил, что использует уколы для похудения

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что похудел с помощью специальных уколов. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам блогера, он решил воспользоваться уколами для похудения, а именно препаратами с действующими веществами семаглутид и тирзепатид, после очередной неудачной попытки сбросить вес. Лебедев сообщил, что доволен результатом, который приносят эти лекарства.

Блогер добавил, что на протяжении жизни много раз худел и полнел. Как уточнил Лебедев, в разные периоды он весил от 85 до 125 килограммов. Сбрасывать вес дизайнеру помогали белковая диета и урезание порций, однако после них он всегда снова набирал вес.

Ранее Лебедев рассказал о пересадке волос. Дизайнер опубликовал фото процедуры и подписал ее фразой «пусть будет густо там, где видно».