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23:12, 11 февраля 2025Мир

В Германии оценили последствия конфликта на Украине

Экс-дипломат фон дер Шуленбург: Поражение в конфликте на Украине потерпит Европа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что основное поражение в конфликте на Украине потерпит Европа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что Европе придется платить за последствия конфликта, поскольку последующую судьбу Украины и новый порядок в ЕС в ходе переговоров между собой будут обсуждать США и Россия. Фон дер Шуленбург добавил, что Евросоюз не будет играть никакой роли «в будущем урегулировании того, как будет выглядеть Европа».

«Когда эти два президента [Владимир Путин и Дональд Трамп] встретятся, они закончат эту войну, исходя из своих интересов — интересов США и России», — сказал он.

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