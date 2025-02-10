Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 10 февраля 2025Мир

Трампа призвали признать поражение на Украине

Финский профессор Малинен призвал Трампа признать свое поражение на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что президенту США Дональду Трампу следует признать свое поражение в конфликте на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Малинен заявил, что для заключения мира почти всегда нужно признать проигрыш. По его мнению, такая участь ждет Трампа. «При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине», — отметил финский эксперт.

Профессор задумался, как далеко будет готов зайти Трамп перед принятием поражения.

Ранее Малинен обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину добиться безоговорочной капитуляции Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам эксперта, Трамп «постепенно начал отходить от уверенной предвыборной риторики» по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ведется много деликатных переговоров». Советник Трампа ответил на вопрос о беседе с Путиным

      Рита Ора показала кадры в прозрачном наряде

      В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили частный дом

      Трампа призвали признать поражение на Украине

      Переводившего деньги ВСУ производителя водки объявили в международный розыск

      Женщина стала зарабатывать на мусоре по 970 тысяч рублей в месяц и поделилась опытом

      Россиянка описала женщин в Норвегии фразой «нам будет неловко за подобное поведение»

      В России назвали условие для заключения мирного договора с Украиной

      Власти раскрыли подробности атаки украинского дрона в Краснодаре

      Трамп оценил вероятность встречи с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше