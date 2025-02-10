Трампа призвали признать поражение на Украине

Финский профессор Малинен призвал Трампа признать свое поражение на Украине

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что президенту США Дональду Трампу следует признать свое поражение в конфликте на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Малинен заявил, что для заключения мира почти всегда нужно признать проигрыш. По его мнению, такая участь ждет Трампа. «При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине», — отметил финский эксперт.

Профессор задумался, как далеко будет готов зайти Трамп перед принятием поражения.

Ранее Малинен обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину добиться безоговорочной капитуляции Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам эксперта, Трамп «постепенно начал отходить от уверенной предвыборной риторики» по урегулированию конфликта.