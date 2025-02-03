На Западе обратились к Путину с одной просьбой

Профессор Малинен попросил Путина подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину добиться безоговорочной капитуляции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«У меня также есть просьба к президенту Путину. Если [американский лидер Дональд] Трамп по какой-то причине не сможет принять необходимые шаги для достижения мира на Украине, я думаю, у России останется только один вариант — подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — отметил эксперт.

По словам Малинена, Трамп «постепенно начал отходить от уверенной предвыборной риторики» по урегулированию конфликта на Украине, из-за чего он стал повторять установки западной пропаганды о «якобы огромных потерях Российской армии, а также о плачевном состоянии экономики страны после введения санкций».

1 февраля Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. При этом американский лидер заверил, что будет говорить по этому вопросу с Путиным. Он допустил, что политикам удастся сделать «что-то существенное».