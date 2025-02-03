Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:59, 3 февраля 2025Мир

На Западе обратились к Путину с одной просьбой

Профессор Малинен попросил Путина подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину добиться безоговорочной капитуляции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«У меня также есть просьба к президенту Путину. Если [американский лидер Дональд] Трамп по какой-то причине не сможет принять необходимые шаги для достижения мира на Украине, я думаю, у России останется только один вариант — подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — отметил эксперт.

По словам Малинена, Трамп «постепенно начал отходить от уверенной предвыборной риторики» по урегулированию конфликта на Украине, из-за чего он стал повторять установки западной пропаганды о «якобы огромных потерях Российской армии, а также о плачевном состоянии экономики страны после введения санкций».

1 февраля Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. При этом американский лидер заверил, что будет говорить по этому вопросу с Путиным. Он допустил, что политикам удастся сделать «что-то существенное».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Телеведущая Лазарева раскрыла отношение к Пугачевой

      В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

      Продажи Москвичей обрушились

      Трое россиян похитили мужчину и вымогали у него миллион рублей

      Названо безопасное количество чипсов

      Назван самый продаваемый смартфон

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Истекающий кровью после атаки кенгуру мужчина выжил благодаря соседу

      Российская тревел-блогерша перечислила удивительные факты о Северной Корее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше