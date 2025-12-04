Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 4 декабря 2025Из жизни

Массовая свадьба закончилась дракой из-за закусок

В Индии свадьба 383 пар закончилась массовой дракой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: rawmn / Shutterstock / Fotodom

В Индии гости массовой свадьбы устроили драку из-за чипсов. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где власти организовали свадьбу сразу 383 пар. Такие акции проводят, чтоб помочь малоимущим парам. Однако 25 ноября подобное мероприятие закончилось дракой, когда после церемонии сотрудники спортивной арены, где проходила свадьба, выставили для гостей закуски и чипсы.

Люди начали драться из-за угощений. Некоторые запихивали под одежду пачки чипсов, а другие выносили из зоны выдачи целые коробки с ними. В итоге несколько человек получили серьезные травмы, а на одного ребенка опрокинули горячий чай.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия не было представителей властей, которые могли бы предотвратить драку.

Ранее сообщалось, что в Индии двое гостей на свадьбе расправились друг с другом из-за еды. Ссора между мужчинами началась из-за традиционных лепешек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Массированный удар ФАБ по позициям ВСУ у Гуляйполя попал на видео

    Стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ

    Репортер пережила нападение птицы во время съемок и показала лицо в крови

    Названа дата совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Путина

    Темпы подорожания новостроек в 2026 году оценили

    Названы ответственные за атаки ВСУ на юг России

    На подлете к Москве сбили беспилотник

    На Западе обратили внимание на слова Трампа о Путине

    Ударивший ногой по лицу российскую пенсионерку курьер объяснился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok