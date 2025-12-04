Массовая свадьба закончилась дракой из-за закусок

В Индии свадьба 383 пар закончилась массовой дракой

В Индии гости массовой свадьбы устроили драку из-за чипсов. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где власти организовали свадьбу сразу 383 пар. Такие акции проводят, чтоб помочь малоимущим парам. Однако 25 ноября подобное мероприятие закончилось дракой, когда после церемонии сотрудники спортивной арены, где проходила свадьба, выставили для гостей закуски и чипсы.

Люди начали драться из-за угощений. Некоторые запихивали под одежду пачки чипсов, а другие выносили из зоны выдачи целые коробки с ними. В итоге несколько человек получили серьезные травмы, а на одного ребенка опрокинули горячий чай.

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия не было представителей властей, которые могли бы предотвратить драку.

