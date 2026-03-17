Жениха и невесту задержали за секс до свадьбы

В Малайзии жениха и невесту задержали за уединение до брака

В малайзийском Джохор-Бару пару задержали за халват — запрещенное шариатом уединение мужчин и женщин, которые не являются родственниками. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Сотрудники Департамента по делам ислама устроили ночную проверку квартиры, которую снимала пара. Им пришлось стучаться десять минут, прежде чем дверь открыл мужчина. При осмотре в квартире обнаружили женщину. Документов, подтверждающих заключение брака, у них не оказалось.

Выяснилось, что квартиру снимали жених и невеста, собиравшиеся сыграть свадьбу после Ураза-байрама — мусульманского праздника, который отмечают во второй половине марта. Задержанным предъявят обвинения по закону о шариатских уголовных преступлениях, действующему в малайзийском штате Джохор.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Тренгану арестовали 20-летнего мужчину, которого застали в постели с двумя женщинами. Он утверждал, что ему пришлось забраться туда из-за напугавших его ящериц.