06:01, 17 марта 2026

Жениха и невесту задержали за секс до свадьбы

Олег Парамонов
Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

В малайзийском Джохор-Бару пару задержали за халват — запрещенное шариатом уединение мужчин и женщин, которые не являются родственниками. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Сотрудники Департамента по делам ислама устроили ночную проверку квартиры, которую снимала пара. Им пришлось стучаться десять минут, прежде чем дверь открыл мужчина. При осмотре в квартире обнаружили женщину. Документов, подтверждающих заключение брака, у них не оказалось.

Выяснилось, что квартиру снимали жених и невеста, собиравшиеся сыграть свадьбу после Ураза-байрама — мусульманского праздника, который отмечают во второй половине марта. Задержанным предъявят обвинения по закону о шариатских уголовных преступлениях, действующему в малайзийском штате Джохор.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней» Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
26 декабря 2018

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Тренгану арестовали 20-летнего мужчину, которого застали в постели с двумя женщинами. Он утверждал, что ему пришлось забраться туда из-за напугавших его ящериц.

    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Израиль вновь начал бить по двум столицам

    Появление в ВСУ одной категории военных вызвало возмущение

    Парень решил подбодрить голодных птиц и незамедлительно пожалел об этом

    Жители российского региона сообщили о десятке взрывов

    Американская писательница отравила мужа из-за миллионов долларов

    В судно у побережья ОАЭ попал неопознанный снаряд

    Жениха и невесту задержали за секс до свадьбы

    «Инопланетный корабль» останется в Солнечной системе на тысячелетия

    России напророчили важную роль в иранском конфликте

    Все новости
