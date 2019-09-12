Ящерицы загнали мужчину в постель к двум женщинам

В малайзийском штате Тренгану арестован 20-летний мужчина, которого застали в постели с двумя женщинами. Об этом сообщает издание Coconuts.

Все трое вместе приехали на курорт и сняли два соседних коттеджа. В одном поселился мужчина, в другом — его спутницы, одна из которых была замужем. Вечером мужчина перебрался в коттедж, где жили женщины, и остался у них на ночь.

Около трех часов ночи на курорт нагрянули сотрудники департамента по религиозным делам штата Тренгану, следящие за соблюдением законов шариата. Они осмотрели коттеджи и нашли нарушителей. На допросе мужчина объяснил, что ему пришлось переселиться к женщинам из-за напугавших его ящериц.

Тренгану — один из наиболее консервативных штатов Малайзии. В 2018 году в этом штате осудили двух женщин, которые пытались заняться сексом в машине. Шариатский суд приговорил их к шести ударам палкой, а также штрафу в 3,3 тысячи малайзийских ринггитов (примерно 52 тысячи рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!