07:01, 28 мая 2026

Врач объяснила феномен случайных эрекций

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Британский психотерапевт Кэтрин Кавалло рассказала, почему у мужчин может появиться случайная эмоциональная эрекция. Ее цитирует Metro.

Кавалло напомнила, что эрекция является результатом сложного взаимодействия между мозгом, нервной системой и кровеносными сосудами, во время которого увеличивается приток крови к половому члену. Она подчеркнула, что это взаимодействие не всегда связано с сексуальным желанием. По ее словам, случайная эмоциональная эрекция может быть вызвана сильными несексуальными чувствами, такими как облегчение, стресс или глубокая близость.

«Эмоциональная эрекция может возникнуть в любой момент глубокой интимной близости, которая не носит явно сексуального характера. Например, во время разговора, в котором оба партнера чувствуют себя уязвленными, или когда они пытаются утешить партнера во время эмоционального всплеска», — привела пример психотерапевт.

Если подобные эмоциональные эрекции происходят регулярно, это может свидетельствовать о крепких, доверительных отношениях, отметила врач. Однако в некоторых случаях случайная эрекция может возникать как физиологическая реакция на страх или тревогу.

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила, чем опасно сидение на мужском лице. По ее словам, такая поза может привести к проблемам с дыханием.

