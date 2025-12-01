Медведь забрался в общественный туалет и напал на пожилого мужчину

В Японии медведь забрался в туалет на станции и напал на 69-летнего охранника

В Японии медведь ночью забрался в общественный туалет на железнодорожной станции и напал на пожилого мужчину. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел ночью 28 ноября, в городе Нумата, префектура Гумма. 69-летний охранник станции прибежал в полицейский участок и рассказал, что в туалете на него набросился медведь. По словам пострадавшего, он выходил из туалета, когда туда зашел зверь. Мужчин от неожиданности упал на спину, и медведь бросился на него.

Охранник начал отчаянно отбиваться и кричать, и в итоге хищник сбежал. Мужчина получил легкие травмы правой ноги. Он заявил, что это был небольшой медведь около полутора метров в длину. Станция была уже закрыта, и людей на ней почти не было. Удалось ли выследить агрессивное животное, не сообщается.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от нападений медведей в Японии с апреля по октябрь составила 196 человек. Это стало абсолютным максимумом за последние пять лет наблюдений.