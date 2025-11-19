Из жизни
21:05, 19 ноября 2025Из жизни

Японские медведи-людоеды побили рекорд по количеству жертв

В Японии 2025 год стал рекордным по числу нападений медведей на людей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии зафиксирована беспрецедентная активность бурых медведей-людоедов. Об этом сообщает Japan Today.

Согласно данным министерства окружающей среды, число пострадавших от нападений с апреля по октябрь 2025 года достигло 196 человек, что стало абсолютным максимумом за последние пять лет наблюдений. Особую тревогу вызывает тот факт, что только за октябрь хищники ранили 88 человек, что более чем в два раза превышает показатели сентября. Этот год уже назвали рекордным и по количеству смертельных случаев: с апреля жертвами медведей стали 13 человек.

Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Акита, Ивате и Фукусима, где от нападений пострадало больше всего людей. Правительство страны экстренно усилило меры противодействия, включая финансовую и логистическую поддержку муниципалитетам для привлечения лицензированных охотников. В условиях острой нехватки специалистов с четверга вступили в силу поправки, разрешающие полицейским использовать огнестрельное оружие для уничтожения опасных хищников.

Ранее сообщалось, что в префектуру Акита прибыли солдаты Сил обороны Японии, которые помогут экстренным службам в борьбе с нашествием медведей. Нападение на Гото стало одной из причин, по которой отправка войск была ускорена.

    Все новости