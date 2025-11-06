Власти одной страны направили армию на борьбу с медведями-людоедами

Власти Японии направили армию на борьбу с медведями-людоедами в Аките

Власти Японии направили армию на борьбу с нашествием медведей-людоедов в префектуре Акита. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

5 ноября солдат 9-й дивизии сил самообороны страны развернули в городе Кадзуно. Военные будут помогать экстренным службам в установке клеток-ловушек, патрулировать территории, перевозить охотников, а также заниматься вывозом пойманных и ликвидированных медведей.

При этом военнослужащим запрещено использовать огнестрельное оружие для отстрела животных. Им выдадут только спреи для отпугивания медведей. Миссия 9-й дивизии продлится до 30 ноября. Губернатор префектуры Акита отметил, что участие военных в борьбе с медведями является исключительным событием и не станет прецедентом для будущего участия армии в решении проблем, связанных с дикой природой.

По данным The Asahi Shimbun, только за октябрь в Японии 88 человек пострадали от нападений медведей. Не менее 13 человек стали жертвами хищников, что является рекордом за все время наблюдений. 37 нападений произошли в префектуре Акита.

В конце октября губернатор Акиты обратился к минобороны с просьбой прислать солдат для помощи экстренным службам префектуры. Чиновник признал, что обстановка может выйти из-под контроля в любой момент.