18:46, 27 октября 2025Из жизни

Губернатор попросил помощи армии в борьбе с нашествием медведей-людоедов

В Японии губернатор Акиты попросил помощи армии в борьбе с медведями-людоедами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Matthias Bein / dpa / Globallookpress.com

В Японии губернатор префектуры Акита попросил помощи армии в борьбе с нашествием медведей-людоедов, от действий которых пострадало 54 человека. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Губернатор Кэнта Судзуки обратился к Силам самообороны Японии 26 октября в социальной сети и заявил, что ситуация с нападениями медведей в Аките критическая, а нагрузка на местные экстренные службы достигла предела. Чиновник признал, что обстановка может выйти из-под контроля в любой момент и призвал армию вмешаться, чтобы остановить нашествие агрессивных медведей.

Судзуки также заявил, что во вторник, 28 октября, намеревается лично прибыть в минобороны страны для консультаций. При этом он признал, что на законодательном уровне использование армии для борьбы с дикими животными не предусматривается. В военном ведомстве заявили, что им ничего не известно о подготовке визита Судзуки.

2025 год стал для Японии рекордным по количеству нападений медведей. Жертвами хищников стали 10 человек, чего не случалось за всю историю наблюдений. В последний раз в префектуре Акита медведь растерзал человека в пятницу, 24 октября. При этом общее количество нападений выросло в пять раз по сравнению с 2024 годом.

Рост нападений медведей фиксируется по всей Японии в последние годы. Этот феномен специалисты объясняют спектром причин, от сокращения числа охотников до особых погодных условий, сложившихся в регионе.

Ранее камера видеонаблюдения в городе Дайсен в префектуре Акита зафиксировала, как медведь набросился на 82-летнюю женщину прямо на улице среди высотных домов. Проезжавший мимо мужчина посадил ее в машину и увез с места происшествия.

