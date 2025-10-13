Нападение медведя на 82-летнюю женщину попало на видео

ABS: В Японии медведь набросился на 82-летнюю женщину и попал на видео

В Японии нападение медведя на 82-летнюю женщину в префектуре Акита попало на видео. Кадры публикует Akita Broadcasting System (ABS).

Инцидент произошел в городе Дайсен 8 октября и был записан камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как к пожилой женщине, которая, по данным ABS, вышла на прогулку, стремительно подбегает со спины небольшой медведь. Зверь ударил кричащую японку лапами, после чего попытался атаковать еще раз, а затем перебежал на другую сторону улицы и укрылся среди кустов.

Через несколько мгновений рядом с женщиной остановился автомобиль, она села в него и уехала. Водитель отвез пенсионерку в больницу. Она получила легкие травмы. Как пишет ABS, нападение произошло в густонаселенном районе города, где расположено много жилых домов и коммерческих объектов.

Ранее сообщалось, что медведь вломился в супермаркет в японской провинции Гумма. В магазине зверь напал на двух пенсионеров.