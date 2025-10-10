Медведь пришел в магазин и покусал двух пожилых мужчин

В Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Об этом сообщает Japan Today (JT).

Инцидент произошел вечером во вторник, 7 октября, в городе Маэбаси. Взрослый медведь пришел в супермаркет и стал бродить по торговому залу. Там он столкнулся с двумя покупателям 69 и 76 лет и напал на них. Пожилые мужчины получили легкие травмы. Одному из них понадобилась госпитализация.

«Мне показалось, что медведь был растерян. Он пробыл в магазине 10-15 минут. Не похоже, чтобы он искал еду», — заявил сотрудник супермаркета.

Управление полиции усилило патрулирование улиц и предупредило жителей района о потенциальной опасности. Поймать медведя пока не удалось. По словам полицейских, ранее днем зверь появлялся в жилой застройке в полутора километрах от супермаркета.

5 октября медвежонок напал на испанского туриста в японской префектуре Гифу. Хищник набросился на испанца со спины, когда тот фотографировал.