Продавцов яиц в России предостерегли от повышения цен перед Пасхой

ФАС предупредила ретейлеров о необоснованном повышении цен на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла крупных ретейлеров о недопустимости «необоснованного» повышения цен перед Пасхой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство предупредило ретейлеров, чтобы те не завышали цены на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, которые пользуются повышенным спросом перед праздниками.

В случае, если ФАС заметит признаки недобросовестной работы среди магазинов, оно примет соответствующие меры. В случае снижения отпускных цен поставщиками торговым сетям стоит соответственно сделать товары дешевле, добавили в ведомстве.

По итогам февраля 2026 года месячная минимальная корзина продуктов питания в России подорожала на 1,3 процента в месячном выражении. С января стоимость минимальной продуктовой корзины в расчете на одного человека достигла отметки в 7611,7 рубля. В этот набор входят в общей сложности 33 наименования — мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.