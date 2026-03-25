09:53, 25 марта 2026

Продавцов яиц в России предостерегли от повышения цен перед Пасхой

ФАС предупредила ретейлеров о необоснованном повышении цен на яйца перед Пасхой
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла крупных ретейлеров о недопустимости «необоснованного» повышения цен перед Пасхой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство предупредило ретейлеров, чтобы те не завышали цены на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, которые пользуются повышенным спросом перед праздниками.

В случае, если ФАС заметит признаки недобросовестной работы среди магазинов, оно примет соответствующие меры. В случае снижения отпускных цен поставщиками торговым сетям стоит соответственно сделать товары дешевле, добавили в ведомстве.

По итогам февраля 2026 года месячная минимальная корзина продуктов питания в России подорожала на 1,3 процента в месячном выражении. С января стоимость минимальной продуктовой корзины в расчете на одного человека достигла отметки в 7611,7 рубля. В этот набор входят в общей сложности 33 наименования — мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

    Последние новости

    В ходе СВО заметили резкие изменения

    В Иране высмеяли заявление Трампа о переговорах

    Четверых российских подростков завербовали в группах знакомств с девушками

    Продавцов яиц в России предостерегли от повышения цен перед Пасхой

    В Латвию залетел беспилотник и взорвался

    Московское метро продлят до Щербинки

    Российские войска взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Константиновке

    Россиянам назвали самые модные джинсы

    США отказались от совместной с Европой лунной станции Gateway

    Российские банкиры попросили не навязывать им мессенджер MAX

    Все новости
