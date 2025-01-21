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18:12, 21 января 2025Наука и техника

В России заявили об отсутствии у США техники для отправки людей на Марс

Историк Железняков: У США пока нет техники для отправки людей на Марс
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Michael Weekes Jr. / Reuters

У США пока нет техники для отправки людей на Марс, пилотируемая миссия на Красную планету при администрации президента страны Дональда Трампа нереальна, заявил российский историк космонавтики Александр Железняков. Об этом сообщает ТАСС.

«Можно сколько угодно денег туда вложить, но быстрее создать технику, которая сможет решить данную задачу, невозможно. Поэтому я не думаю, что во времена президентства Трампа поставленная им задача будет реализована», — уверен эксперт.

По его словам, в случае изменений приоритетов американской космической программы пилотируемая миссия на Марс может состояться не ранее середины следующего десятилетия. Железняков считает, что подобный амбициозный проект лучше осуществлять в международной кооперации.

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Как заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, для полета людей на Марс нет технологических препятствий, однако подготовка может занять не менее пяти лет.

Ранее Трамп заявил о намерениях США освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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