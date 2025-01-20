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20:47, 20 января 2025Мир

Трамп решил установить флаг США на Марсе

Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг США
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NASA / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны. Трансляция речи политика доступна на сайте телеканала CNN.

«Соединенные Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, (...) идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал президент.

Трамп решил добиться продвижения «предначертанной судьбы» (manifest destiny — прим. «Ленты.ру») в ходе своего второго президентского срока. По его словам, США отправят астронавтов на Марс, добьются освоения планеты и водрузят на ней свой флаг.

Ранее Трамп заявил о планах забрать контроль над Панамским каналом. По его словам, также США восстановят свою военную мощь и она позволит завершить все вооруженные конфликты.

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