Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

13:31, 23 марта 2026

Новый глава ЦПК Кононенко назвал приоритетной задачей подготовку к РОС
Иван Потапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новый глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Герой России Олег Кононенко назвал своей приоритетной задачей подготовку к созданию Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, кроме подготовки космонавтов для полетов на Международную космическую станцию (МКС), среди его приоритетных задач значится «создание инфраструктуры для подготовки в рамках проекта новой Российской орбитальной станции», что «потребует дополнительного решения проблем — как технических, так и организационных».

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила о назначении Кононенко на должность главы ЦПК.

Также в марте Герой России заявил, что всех участников отряда космонавтов «Роскосмоса» готовят к полету на перспективной РОС.

