Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов

18:29, 22 марта 2026

«Роскосмос»: Олега Кононенко назначили начальником Центра подготовки космонавтов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Космонавта, Героя России Олега Кононенко назначили начальником Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос»). Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Возглавивший ЦПК Кононенко является командиром отряда космонавтов. В сообщении подчеркнули, что перед госкорпорацией стоит много задач, включая подготовку космонавтов к работе на Российской орбитальной станции (РОС).

«Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты», — сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Олег Кононенко совершил пять космических полетов и семь выходов в открытый космос. Он пробыл рекордное количество времени на орбите — 1111 суток.

Ранее в марте Кононенко, занимавший пост исполняющего обязанности начальника ЦПК, рассказал, что всех космонавтов отряда «Роскосмоса» готовят к полету на РОС.

