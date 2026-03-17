Всех российских космонавтов подготовят к полету на РОС

Кононенко: Участников отряда космонавтов «Роскосмоса» готовят к полету на РОС

Всех участников отряда космонавтов «Роскосмоса» готовят к полету на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил Герой России, исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

«И, скорее всего, вопрос будет решаться таким образом, что первыми в состав миссии на РОС войдут те космонавты, которые выполнили полет, прошли реабилитацию и готовы к назначению в состав экипажа, если это придется на момент эксплуатации новой станции», — сказал руководитель.

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что развертывание РОС начнется с 2028 года.

В том же месяце Кононенко рассказал, что новые российские космонавты, к отбору которых недавно приступила госкорпорация, будут работать на РОС и Луне.