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14:21, 6 декабря 2024Наука и техника

Спущен на воду морской танкер «Инженер-адмирал Котов»

Спущен на воду третий серийный средний морской танкер проекта 23130
Иван Потапов
Иван Потапов
Танкер проекта 23130. Архивное фото

Танкер проекта 23130. Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

5 декабря в Санкт-Петербурге спустили на воду средний морской танкер «Инженер-адмирал Котов» проекта 23130. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает газета «Известия».

Построенный Невским судостроительно-судоремонтным заводом танкер стал третьим в своей серии. Корабль будет использоваться военным ведомством для транспортировки и передачи жидких грузов.

По словам начальника службы вспомогательного флота Главного командования Военно-морского флота (ВМФ) капитана первого ранга Анзора Дандамаева, танкер предназначен для обеспечения дальних походов кораблей. Один такой танкер может одновременно заправлять три корабля, расположенных от него на расстоянии от 50 до 100 метров.

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Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, для обслуживания тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в море потребуется не один танкер.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщил, что на Окской судоверфи в Нижегородской области прошла торжественная церемония закладки головного малого морского танкера проекта 23630 для ВМФ России.

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