16:26, 7 апреля 2026

85-летняя актриса ответила на критику внешности перевоплощением в старуху

Актриса Донна Миллс перевоплотилась в старуху из-за критики ее внешности
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for Universal

Американская актриса Донна Миллс ответила на критику внешности перевоплощением в старуху. Видео она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

85-летняя звезда сериала «Узлы судьбы», которая регулярно делает яркие мейкапы, отреагировала на комментарий одного из пользователей сети. Тот заявил, что знаменитость слишком много красится.

В свою очередь, артистка подчеркнула, что у стиля нет срока годности. Вместе с тем она перевоплотилась в карикатурно-стереотипный образ бабушки — с седым пучком, в белой блузе с рюшами, очках в проволочной оправе и с жемчужным ожерельем. «Вы хотели, чтобы я так выглядела?» — возмутилась она.

Ранее в апреле 62-летняя Лолита в облегающем наряде анонсировала клип на новую песню. Советская и российская эстрадная певица показала на камеру фигуру в черном откровенном комбинезоне.

