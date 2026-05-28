Престарелую россиянку с инфарктом кишечника спасли в российском регионе

В Волгограде врачи успешно прооперировали пациентку с инфарктом кишечника

Хирурги Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) с коллегами из клинической больницы скорой медицинской помощи №15 впервые в области успешно провели комбинированное лечение женщины с инфарктом кишечника. Об этом сообщило РИА Новости.

Как рассказали агентству в медуниверситете, 82-летнюю волгоградку госпитализировали с сильными болями в животе, сопровождаемыми тошнотой и рвотой. Сначала ей провели диагностическую лапароскопию и выявили инфаркт кишечника — тромбоз сосудов кишечника с некрозом тонкой кишки.

По словам врачей, сначала пациентке сделали обструктивную резекцию некротизированного участка тонкой кишки без формирования анастомоза. Затем у нее убрали тромб из верхней брыжеечной артерии. А после во время повторной операции ей восстановили функцию кишечника. На данный момент пациентка продолжает лечение, отметили в университете.

Инфаркт кишечника сопровождается высокой летальностью, сообщил завкафедрой хирургических болезней № 1 ВолгГМУ Юрий Веденин, а традиционные резекции часто приводят к неудовлетворительным результатам. Поэтому и было решено провести комбинированное лечение, которое ранее в регионе не применялось.

