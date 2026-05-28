Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 28 мая 2026Россия

Престарелую россиянку с инфарктом кишечника спасли в российском регионе

В Волгограде врачи успешно прооперировали пациентку с инфарктом кишечника
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Хирурги Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) с коллегами из клинической больницы скорой медицинской помощи №15 впервые в области успешно провели комбинированное лечение женщины с инфарктом кишечника. Об этом сообщило РИА Новости.

Как рассказали агентству в медуниверситете, 82-летнюю волгоградку госпитализировали с сильными болями в животе, сопровождаемыми тошнотой и рвотой. Сначала ей провели диагностическую лапароскопию и выявили инфаркт кишечника — тромбоз сосудов кишечника с некрозом тонкой кишки.

По словам врачей, сначала пациентке сделали обструктивную резекцию некротизированного участка тонкой кишки без формирования анастомоза. Затем у нее убрали тромб из верхней брыжеечной артерии. А после во время повторной операции ей восстановили функцию кишечника. На данный момент пациентка продолжает лечение, отметили в университете.

Инфаркт кишечника сопровождается высокой летальностью, сообщил завкафедрой хирургических болезней № 1 ВолгГМУ Юрий Веденин, а традиционные резекции часто приводят к неудовлетворительным результатам. Поэтому и было решено провести комбинированное лечение, которое ранее в регионе не применялось.

Ранее звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники атаковали три танкера в Черном море

    Полянский предупредил о беспощадном ответе России на запуск дронов с территории НАТО

    Звезда «Служебного романа» осудила введение чаевых для актеров

    Маркетплейс оштрафовали на сотни миллионов евро

    Первая ракетка мира Синнер вылетел во втором круге «Ролан Гаррос» от 56-го номера рейтинга

    Иностранного радикала осудили по делу о подготовке взрыва в российском регионе

    Центробанки России и Казахстана заключили соглашение по поводу валют

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на плохое финансовое положение

    Алла Довлатова обнаружила неожиданную деталь в платье от Юдашкина

    Невеста потеряла передний зуб из-за пиццы за несколько дней до свадьбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok