03:41, 7 февраля 2026Культура

Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце

Звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Народный артист России и звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков сразу после съемок фильма «Красавица» перенес операцию на открытом сердце. Об этом он рассказал «Известиям».

Съемки закончились 28 февраля, а 3 марта его уже прооперировали. Артиста сильно удивило, что он целый месяц снимался в Петербурге на холоде и ничего не чувствовал.

«А он [хирург Игорь Глушенко] мне ответил: "Наверное, вы были слишком увлечены. Хотя сердце ваше давно страдало". Так что свои сердечные страдания я посвящаю фильму "Красавица"», — вспомнил Сухоруков.

Виктор Сухоруков известен многим по фильмам: «Брат», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Цыпленок жареный», «Годунов», «Физрук» и многим другим. Всего на его счету участие в 150 проектах.

Ранее известная российская актриса Ирина Розанова едва не лишилась зрения из-за катаракты.

