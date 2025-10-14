Культура
08:16, 14 октября 2025

Известная российская актриса едва не лишилась зрения из-за катаракты

Актрисе Розановой заменили хрусталик на правом глазу из-за катаракты
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Известная российская актриса Ирина Розанова перенесла операцию на правом глазу. Из-за катаракты она едва не лишилась зрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, артистка на протяжении долгих лет жаловалась на ухудшение зрения. «Врачи диагностировали катаракту: правый глаз был в критическом состоянии и почти не видел, на левом — тоже нашли помутнения, но поменьше», — говорится в сообщении.

После операции зрение на правом глазу восстановилось. Розановой выписали гормональные капли. Теперь ей предстоит операция на левом глазу.

Ранее актриса Вера Сотникова пожаловалась на страшные последствия посещения косметолога. Она сделала нитевой лифтинг, после чего на ее лице образовались гематомы, а нити, в свою очередь, спустились к подбородку.

