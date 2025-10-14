Известная российская актриса едва не лишилась зрения из-за катаракты

Актрисе Розановой заменили хрусталик на правом глазу из-за катаракты

Известная российская актриса Ирина Розанова перенесла операцию на правом глазу. Из-за катаракты она едва не лишилась зрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, артистка на протяжении долгих лет жаловалась на ухудшение зрения. «Врачи диагностировали катаракту: правый глаз был в критическом состоянии и почти не видел, на левом — тоже нашли помутнения, но поменьше», — говорится в сообщении.

После операции зрение на правом глазу восстановилось. Розановой выписали гормональные капли. Теперь ей предстоит операция на левом глазу.

